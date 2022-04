Nach einer Schlägerei in der Gaststätte Kanapee in Haren hat sich der mutmaßliche Täter bei der Polizei gemeldet. FOTO: dpa/Friso Gentsch Fünf Leichtverletzte Täter stellt sich nach Schlägerei in Gaststätte Kanapee in Haren Von Carsten van Bevern | 26.04.2022, 13:04 Uhr | Update vor 11 Min.

Fünf Leichtverletzte sind das Ergebnis einer Schlägerei in der Gaststätte Kanapee in Haren. Der mutmaßliche Täter hat sich inzwischen gestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.