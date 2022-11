Der Windpark Haren-Rütenmoor ist Teil der großen Harener Produktion an Erneuerbarer Energie. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down Ökostrom für die Nachbarn? Studie sieht Chancen für Energiewende im Grenzgebiet Haren-Emmen Von Tobias Böckermann | 29.11.2022, 11:23 Uhr

Eigentlich wollte Haren ab 2025 Ökostrom nach Emmen, also in die benachbarten Niederlande liefern. Das ist möglich, aber nicht so einfach wie erhofft, wie eine Studie jetzt gezeigt hat.