Zu dem Unfall ist es am Freitagabend gegen 19.40 Uhr auf der B 408 in Haren gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 18-Jährige auf der Straße in einem VW Polo unterwegs. Als sie abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Kia Niro.

Anderer Autofahrer fährt einfach weiter

In diesem war eine 52-jährige Frau unterwegs und konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ausweichen - es kam zum Zusammenstoß. Daraufhin wurde der Kia gegen ein Fahrzeug geschleudert, das an der Kreuzung wartete. Der Fahrer des Autos setzt seine Fahrt daraufhin einfach fort.

Polizei sucht Zeugen

Die 52-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer und eine 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Frauen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren unter Telefon 05932 72100 zu melden.