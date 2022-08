In Haren-Erika hat sich auf der B408 ein schwerer Unfall ereignet. FOTO: dpa/Robert Michael (Symbolbild) up-down up-down Eine Person schwer verletzt Schwerer Unfall auf B408 in Haren-Rütenbrock Von Daniel Gonzalez-Tepper | 20.08.2022, 11:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Auf der Bundesstraße 408 in Haren-Rütenbrock hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde mindestens eine Person in dem Unfallfahrzeug eingeklemmt. Beteiligt sind zwei Fahrzeuge.