Das Bep Viet eröffnete an der Langen Straße in Haren. Foto: Jana Probst up-down up-down Sushi auch zum Abholen Vietnamesisches Restaurant Bep Viet in Haren eröffnet Von Jana Probst | 14.10.2022, 08:41 Uhr

In Lingen hat sich das Bep Viet bewährt: Nun hat die Inhaberfamilie auch ein Restaurant in Haren in der Langen Straße eröffnet.