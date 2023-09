Schokolade aus dem Emsland Schokolaa aus Haren steht vor großen Veränderungen Von Christiane Adam | 14.09.2023, 12:43 Uhr Schokolade mit Lokalkolorit: Unter anderem der Lingener Wasserturm ist auf den Tafeln von Schokolaa zu finden. Foto: Christiane Adam up-down up-down

Tafeln aus Schokolade mit den Rathäusern aus Papenburg und Meppen, St. Vincentius in Haselünne, Schloss Clemenswerth in Sögel und vielen weiteren lokalen Motiven stellt Andre Kleimann seit über sieben Jahren in Haren her. Nun ist auf der Homepage des Chocolatiers zu lesen „Schokolaa sagt tschüss! Aber nicht so ganz.