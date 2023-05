Rückschlag für ein Renaturierungsprojekt: Der Wörmer in Haren-Wesuwe soll vom Faulschlamm befreit werden. Unbekannte haben am Wochenende den gelben Bagger kurzgeschlossen und damit einen Damm geöffnet. Tausende Kubikmeter Schlamm flossen zurück in das Kleingewässer.

Foto: Tobias Böckermann up-down up-down