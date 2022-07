Razz, das sind v.l.: Christian Knippen (Gitarre), Niklas Keiser (Sänger), Steffen Pott (Schlagzeug) und Lukas Bruns (Bass). FOTO: Nils Lucas up-down up-down Band aus dem Emsland Razz veröffentlichen Videoprojekt zum neuen Album Von Tobias Böckermann | 14.07.2022, 13:05 Uhr

Mit „Everything You Will Ever Need“ legt die aus dem Emsland stammende Band Razz am 15. Juli 2022 ihr drittes Studioalbum vor. Kombiniert haben sie es mit einem viel beachteten Videoprojekt.