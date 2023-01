Die Feuerwehr Haren musste am Samstagabend in die Rütenbrocker Straße ausrücken. Foto: Torsten Albrecht up-down up-down Qualmende Handtücher in Badezimmer Rauchentwicklung in Haren löst Feuerwehreinsatz aus Von Hermann Hinrichs | 08.01.2023, 09:13 Uhr | Update vor 29 Min.

Am späten Samstagabend musste die Feuerwehr Haren wegen einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Rütenbrocker Straße ausrücken.