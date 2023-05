Über den neuen Radweg an der Rütenbrocker Straße gelangt man mit dem Fahrrad nun komfortabel in die Harener Innenstadt. Foto: Stadt Haren up-down up-down Fahrbahn für Autos schmaler Hier haben Radfahrer in Haren und Wesuwe ab sofort mehr Platz Von Jana Probst | 10.05.2023, 08:10 Uhr

Mit dem Rad kommt man ab sofort leichter in die Harener Innenstadt: Der Radweg an der Rütenbrocker Straße ist nun einheitlich drei Meter breit. Ausgebaut wurde der Radweg entlang der Wierescher Straße in Wesuwe.