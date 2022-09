Bei einer Schlägerei in Haren ist am Sonntag ein 30 Jahre alter Mann verletzt worden. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand/Symbolfoto up-down up-down Streit in Kneipe an Emsstraße Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Haren Von Daniel Gonzalez-Tepper | 20.09.2022, 10:56 Uhr

In einer Gaststätte an der Emsstraße in Haren ist es am Sonntagmorgen, 18. September, gegen 6 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.