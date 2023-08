Angelschule und Jugendgruppe Casting beim Sportanglerverein Haren: Zielwerfen statt Fische fangen Von Jana Probst | 15.08.2023, 15:10 Uhr Die Angel benutzt Dominik Teichmann nicht nur zum Fische fangen. Beim Sportanglerverein Haren übt sich der 16-Jährige auch im Casting, bei dem man versucht, mit der Rute ein festes Ziel zu treffen. Foto: Jana Probst up-down up-down

Mit einem Gewicht an einer Angelrute aus 18 Metern Entfernung ein Ziel von der Größe eines Autoreifens treffen: Das übt man beim Casting. Der Sportanglerverein Haren bietet diese Sportart für Jugendliche an - in der den Harenern lange kaum jemand in der Region das Wasser reichen konnte.