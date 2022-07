Schon heute wird in Haren und seinen Ortsteilen mehr Strom aus Biomasse, Wind und Sonne produziert, als die Stadt verbraucht. Die Energie wird großenteils über das Stromnetz in andere Orte verteilt. Deshalb testet RWE in Haren das Stromnetz der Zukunft, das sogenannte „Smart Grid.“ Weil durch die Vielzahl der privaten Produzenten aus dem alten „Stromverteilnetz längst ein Einsammelnetz“ geworden ist, muss der Strom intelligenter als bisher verteilt werden.

Das aber ist teuer, weil die Netze dafür nicht ausgelegt sind und ausgebaut werden müssen. Auch führt der Trassenausbau zu Protesten der betroffenen Anwohner. Ein wenig Abhilfe könnten Speichersysteme schaffen, mit deren Hilfe der grüne Strom in größerem Maße als bisher vor Ort eingesetzt werden könnte. Und ein solches Speichersystem wird im Kindergarten Erika/Altenberge zum Einsatz kommen.

1,6 Millionen Euro

Bei der Grundsteinlegung dankte Harens Bürgermeister Markus Honnigfort dem Rat der Stadt für die Entscheidung zu einem Neubau der einzigen Kindertagesstätte in städtischer Trägerschaft. „Die Zukunft liegt in Kinderhand“, betonte er.

Stadtbaurat Thimo Weitemeier war froh, dass für die vier Regelgruppen und eine Kleinkindergruppe optimale Bedingungen geschaffen werden können, die unter anderem auch eine Bewegungsbaustelle oder Baumhäuser unter den Spitzdächern beinhalteten. Sabine Djahanschah von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt lonte den Kita-Neubau als beispielhaft. „Wir sind froh, hier fördern zu können und so Erkenntnisse auf einem Gebiet zu gewinnen, das neu und zukunftsweisend ist. Ein Kindergarten ist genau der richtige Antwort auf die Klimafragen, die sich stellen.“