Wer zwischen den Bäumen am Rande der Forststraße (K 266) in Haren nach Norden schaut, überblickt das neue Baugebiet „Westlich der L48“. Auf der Fläche bis zu den Häusern an der Wilhelm-Busch-Straße werden rund 150 neue Bauplätze entstehen.

Archivfoto: Jana Probst