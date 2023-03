Hochbetrieb herrscht auf der Baustelle des Grünen Tankstellenparks Emsland in Haren. Hier geht demnächst unter anderem eine Wasserstoff-Tankstelle in Betrieb. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down Erste Komponenten angeliefert Neue Wasserstofftankstelle in Haren bald einsatzbereit Von Tobias Böckermann | 28.03.2023, 16:09 Uhr

Nur noch wenige Wochen, dann kann man in Haren Wasserstoff tanken und der neue Ladepark an der A 31 in Wesuwe wird fertig. Im Sommer können hier dann auch die ersten mit grünem Wasserstoff betriebenen Traktoren für die Landwirtschaft tanken und einen bundesweit ersten Test starten.