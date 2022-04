An 18 Ständen gab es Informationen und Anregungen für die Harener mit der Muttersprache Niederländisch. Gastgeber war der Heimatverein Altenberge, der am Heimathaus auch alte Landmaschinen präsentierte. Von 1900 Einwohnern, die aus dem Ausland stammen, seien 1100 niederländischer Herkunft, sagte der Bürgermeister. Deshalb wurde die Stadt für eine Untersuchung im Rahmen eines bundesweiten Forschungsprojekts zur Integration von Ausländern in ländlichen Gebieten ausgewählt (wir berichteten). Den Harenern wurden Offenheit und Hilfsbereitschaft gegenüber den neuen Nachbarn bescheinigt, aber trotzdem gebe es noch manches zu verbessern. So sei die Idee des „Welkom Dag“ entstanden.