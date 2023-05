Alles auf Neustart: Die Entschlammung des Wörmers (hier ein Bild vor der Renaturierung) geht in die zweite Runde. Archivfoto: Tobias Böckermann up-down up-down Schaden in sechsstelliger Höhe Nach Sabotage am Harener Wörmer: Hohe Belohnung ausgesetzt Von Tobias Böckermann | 31.05.2023, 09:25 Uhr

Nach der Sabotage am Wörmer in Haren-Wesuwe ist eine hohe Belohnung zur Ergreifung der Täter ausgesetzt worden. Außerdem steht fest: Trotz eines Schadens in sechsstelliger Höhe wird das Projekt fortgesetzt.