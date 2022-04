„Es ist so cool. Einfach super“, freuen sich die Jungs und ihr Trainer Ingo Broens, dass Fortuna ihnen und der SG Freren III bei der Verlosungsaktion der Emslandsportredaktion unserer Zeitung hold war und dieses Erlebnis ermöglicht. Wie ein Lauffeuer verbreiteten die Jungs die Nachricht. „Wir haben es überall erzählt, dass wir am Freitag groß im Fernsehen sind“, strahlt Fabian Pott. Da müssten unbedingt „ganz viele Leute einschalten“, hofft der Blondschopf. Seine Teamkollegen nicken. Und philosophieren in munterer Runde auf ihrem Trainingsgelände, wie sie sich denn für ihren Auftritt stylen sollen. „Bürste und Haarspray müssen auf jeden Fall mit“, grinst ein Steppke und streicht sich bewusst betont über sein modisch gegeltes Haar.

Passende neue Trikots

Passende neue Trikots haben die Fehndorfer bereits. In knallrotem Outfit bestreiten sie künftig ihre Spiele. Und eben den Auftritt im Stadion des SV Meppen. Mit wem sie dort an der Hand aus den „Katakomben“ auflaufen werden, wissen sie zurzeit noch nicht. Das bleibt auch bis kurz vor dem Spielbeginn ein Geheimnis. Ihre Wunschmannschaft dafür aber haben die E-Junioren auf jeden Fall. „Werder“, rufen sie danach befragt wie aus einer Kehle laut über den Platz. Die Erklärung dafür folgt prompt auf dem Fuße, mit dem sie sonst auf Torjagd gehen: Weils eine deutsche Mannschaft sei und sie einfach tolle Spieler habe.

Ein Name fällt in dem Zusammenhang immer wieder. Eljero Elia. Mit dem am Ende der letzten Saison wegen Disziplinlosigkeiten suspendierten Star möchte am liebsten jeder der Fehndorfer Händchen halten. Zu wem aber würde der am besten passen? Elias Schleper hat eine aus seiner Sicht logische Erklärung. „Elia passt vom Namen natürlich nur zu mir“, findet der achtjährige offensive Mittelfeldspieler. „Nein, zu mir“, „Nö, nur zu mir“, „Ist doch klar, zu mir“, protestieren seine Kumpels und fangen eine kurze gespielt hitzige Diskussion an.

Wenn die Fehndorfe r aber nicht mit den Bremern auflaufen, sondern mit der Ajax-Truppe? „Ja, okay, auchprima“, finden die E-Junioren. Dylan Winkelmann könnte dem sogar mit noch ein bisschen mehr Begeisterung als die anderen begegnen. „Immerhin sind die Amsterdamer ja eine Champions-League-Mannschaft“, sagt der junge Kicker, der jetzt im EL-Auswahlkader der E-Jugend spielen wird und dessen Vater, ein gebürtiger Niederländer, großer Ajax-Fan ist.

Auch Betreuer-Sohn Jonas könnte mit dem Oranjeteam als Einlaufpartner gut leben. Es seien doch schließlich alle Stars, grinst der Keeper der Fehndorfer. Er ist jedenfalls ganz aus dem Häuschen. Und mit Blick auf den näherrückenden Freitag schon ein bisschen nervös. Immerhin ist es für alle Fehndorfer das erste Mal, an der Seite von Stars den Rasen zu betreten. „Da geht schon ein kleiner Traum in Erfüllung“, strahlen die Jungs.

Der Fernsehsender Sport1 überträgt live ab 20.15 Uhr.