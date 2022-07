Razz stammen aus der emsländischen Provinz und leben in Berlin. Ihr neues Album „Everything you will ever need“ führt sie aber bald wieder für einen Auftritt zurück in Emsland. Razz, das sind v.l.: Christian Knippen (Gitarre), Niklas Keiser (Sänger), Steffen Pott (Schlagzeug) und Lukas Bruns (Bass).

FOTO: Nils Lucas up-down up-down