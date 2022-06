Den Abschluss an der Oberschule in Haren schafften 110 Schüler. (Symbolfoto) FOTO: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Jahrgang 2022 Abschluss an der Martinus-Oberschule Haren trotz Corona-Pandemie geschafft Von Dominik Bögel | 27.06.2022, 16:55 Uhr

110 Schüler haben in diesem Jahr ihren Abschluss an der Martinus-Oberschule in Haren absolviert. 46 Schüler machten ihren erweiterten Realschulabschluss.