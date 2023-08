Für Altenberge, Erika und Fehndorf Jugendliche gründen in Haren-Rütenbrock die Landjugend Grenzland Von Jana Probst | 18.08.2023, 10:44 Uhr Maike Hagen, Marvin Kandziora und Maria Korte (von links) gehören zum Organisationsteam der neuen KLJB Grenzland. Bisher trifft sich dieses im Jugendheim in Rütenbrock. Foto: Jana Probst up-down up-down

Der katholischen Kirche laufen die Mitglieder weg, der Katholischen Landjugendbewegung in Scharen zu: Im September gründen junge Leute in Haren-Rütenbrock eine neue Ortsgruppe, die sechs Harener Ortschaften vereinen soll. Drei Organisatoren berichten, was sie vorhaben und wer mitmachen darf.