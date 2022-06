Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. FOTO: imago images/Tim Oelbermann up-down up-down Polizei ermittelt Ursache Kleines Waldstück in Haren in Brand geraten Von Kristina Müller | 24.06.2022, 11:27 Uhr

Ein Waldstück in Haren ist am Donnerstag in Brand geraten.