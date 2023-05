Zu einem Raub ist es in der Kirchstraße in Haren gekommen. Archivfoto: Gerd Schade up-down up-down Vorfall am Montagabend Kiosk in Haren ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen Von Mirco Moormann | 17.05.2023, 11:27 Uhr

An der Kirchstraße in Haren hat ein Unbekannter am Montagabend einen Kiosk überfallen. Er erbeutete 950 Euro.