Kiek moal in: Schau mal rein, sagen rund 20 Landwirte auf dem Gebiet des Naturparks Moor. Sie laden Radfahrer dazu ein, moderne Landwirtschaft kennenzulernen. FOTO: Stefan Schöning Fotodesign Zum Tag des Offenen Hofes 2022 Kiek moal in! – Landwirtschaft im Emsland per Rad entdecken Von Tobias Böckermann | 14.06.2022, 17:02 Uhr

Das Emsland ist Radfahrland – und die „Kiek moal in-Tour“ lädt zu neuen Zielen ein, nämlich 19 Bauernhöfen im Naturpark Moor. Was den Ferienhof Meutstege in Haren so besonders macht und was Radfahrer am Tag des Offenen Hofes am 19. Juni 2022 erwartet.