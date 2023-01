Leon Schulte und Luka Wulfekuhl beim Anschrauben der letzten Platte für die Außenverkleidung des Festwagens. Foto: Heinrich Schepers up-down up-down Viele Arbeitsstunden investiert Junge Rütenbrocker erfüllen sich Traum vom eigenen Karnevalswagen Von Heinrich Schepers | 24.01.2023, 07:12 Uhr

Viel Arbeit haben junge Erwachsene in den Bau eines Festwagens für den Karnevalsumzug in Rütenbrock gesteckt. Der wird nun erstmals am 20. Februar 2023 zum Einsatz kommen.