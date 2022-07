In Altharen musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand ausrücken. FOTO: Fotostand up-down up-down Leichter Gebäudeschaden In Altharen ist es zu einem Wohnungsbrand gekommen Von Wilfried Roggendorf | 08.07.2022, 18:02 Uhr

Am Freitag um 17.13 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert. Der Einsatzort lag in der Carl-Orff-Straße in Altharen.