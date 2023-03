Hans Becker und Ehefrau Margret freuen sich auf dem Heimathof in Altenberge über die Auszeichnung. Foto: Gerd Mecklenborg up-down up-down Einsatz für Aktionskreis Pater Hagen Hilfe für Menschen in Ghana: Hans Becker erhält Harener Bürgerpreis Von Gerd Mecklenborg | 26.03.2023, 16:20 Uhr

Seit Jahrzehnten setzt sich Hans Becker für den Aktionskreis Pater Hagen und damit für Menschen in Ghana ein. Diese schätzen ihn so sehr, dass sie sogar einen Kindergarten nach ihm benannt haben. In Haren ist Becker nun für sein Wirken mit dem Bürgerpreis geehrt worden.