Die Feuerwehr Haren war mit fünf Fahrzeugen und 25-Einsatzkräften vor Ort. (Symbolfoto) FOTO: Patrick Seeger/dpa Wollte Bewohner warnen Helfer bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Haren verletzt Von Sandra Dorn | 05.06.2022, 16:38 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen hat in Haren in der Straße Marktwinkel ein Mehrfamilienhaus gebrannt und ist vorerst unbewohnbar.