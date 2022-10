Eisenkarl in aktueller Besetzung - für das Publikum wird´s laut und energetisch. Franz Schepers (2.v.l. mit Kappe) mittendrin. Foto: Eisenkarl up-down up-down Hartes Heimspiel im Müllerhaus Fotograf Franz Schepers rockt mit Eisenkarl in Haren Von Tobias Böckermann | 07.10.2022, 07:12 Uhr

Wenn am 22. Oktober die Coverbands Dirty Deeds und Eisenkarl das Harener Müllerhaus rocken, hat Franz Schepers ein Heimspiel. Hauptberuflich fotografiert er Menschen, auch berühmte. Aber seine zweite Leidenschaft gilt Metallica, Slipknot und System of a Down.