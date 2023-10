Die Heeder Kirmestage sind jedes Jahr ein traditionsreicher Höhepunkt des Gemeindefestes. Die 643. Kirmestage stehen dabei unter dem Motto „gemeinsam miteinander feiern“. Das zeigt sich auch am Programm. Gefeiert wird am Samstag, 14. Oktober, ab 12 Uhr und am darauf folgenden Sonntag ab 9.30 Uhr.

Für Kinder und Jugendliche gibt es einen Autoscooter, ein Kinderkarussell, ein Bungee-Trampolin und eine große Hüpfburg. Dafür gibt es zudem Freichips für die Kinder und ein Markt-Scheck-Heft mit weiteren Vergünstigungen.

Das Programm am Samstag, 14. Oktober

Am Samstag gibt es im Festzelt ab 14.30 Uhr eine Kaffeetafel für die Senioren des Ortes, die örtliche Theatergruppe wird auftreten und Heeder Vereine, Gruppen, Clubs und Nachbarschaften können sich ab 16 Uhr beim Spiel „Chipp den Golfball ins Ziel“ messen. Ab 19.30 Musik und Tanz mit der Showband Black Horses im Festzelt.

Das Programm am Sonntag, 15. Oktober

Der Kirmessonntag startet um 9.30 Uhr mit einem Frühstücksbuffet im Festzelt, ab 10.30 Uhr Winzerlaube sowie Frühschoppen mit Freibier und Live-Musik im Festzelt. Von 13 bis 17 Uhr zeigen die Treckerfreunde der Kröchen-Klütker aus Lehe auf dem Marktplatz Landwirtschaft aus alter Zeit. Es gibt einen Luftballon-Wettbewerb, Kaffee und Kuchen vom Team Hotel Niemeyer und der Bäckerei Flint sowie eine Losaktion der HHG.