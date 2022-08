Immer gut besucht: Das Winzerfest Haren (Archivbild). FOTO: Gerd Mecklenborg up-down up-down Elfte Auflage an der Mersmühle Harener Winzerfest nach Corona-Pause zurück Von Tobias Böckermann | 03.08.2022, 09:55 Uhr

Lange mussten Weinfreunde darauf warten: Das Harener Winzerfest geht in diesem Jahr in die elfte Runde. Wegen der Corona-Pandemie ist die letzte Veranstaltung schon drei Jahre her.