Seit ein paar Wochen herrscht an der Forststraße zwischen der Autobahnabfahrt Wesuwe und Haren reger Betrieb: Mitten auf dem Acker wurde eine größere Fläche mit Schotter befestigt und ein Gebäude aus Containern aufgestellt. Vor Kurzem wurde im Bereich der Baustellenausfahrt außerdem eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingerichtet: Dort ist auf einigen Hundert Metern nur noch Tempo 50 erlaubt.

In den sozialen Medien wurde bereits spekuliert, wer dort in den Containern untergebracht wird. Ein Sprecher des Stromnetzbetreibers Amprion klärt auf: „Vorbereitend für den Tiefbau unserer Erdkabeltrasse errichten wir dort einen unserer Dispoplätze, von dem aus der Bau des Streckenabschnitts im Emsland koordiniert und gesteuert wird“, teilt der Sprecher mit.

Der Dispositionsplatz an der Forststraße soll bereits im November in Betrieb gehen. Foto: Jana Probst Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

80 von 300 Kilometern Erdkabel von A-Nord verlaufen im Emsland

Die Erdkabeltrasse, um die es geht, ist die 300 Kilometer lange Gleichstromleitung A-Nord, die das Unternehmen von Emden bis nach Osterath bei Düsseldorf verlegen will. Etwa 80 Kilometer davon werden im Emsland liegen. Der Baustart ist bisher für das kommende Jahr vorgesehen, damit die Leitungen 2028 in Betrieb gehen können.

Foto: NOZ/Heiner Wittwer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der geplante Trassenkorridor verläuft westlich von Haren und Wesuwe nahe an der A31 - also nicht weit entfernt von dem Dispositionsplatz an der Forststraße, der laut dem Amprion-Sprecher im November in Betrieb gehen soll. Von dort soll der Bau des Streckenabschnittes im Emsland koordiniert werden.

Der Platz bei Wesuwe werde der einzige dieser Größe im Emsland bleiben, aber einer von sechs zum Teil kleineren Dispoplätzen entlang der 300 Kilometer langen Trasse sein. Ähnlich große Areale sind laut dem Sprecher bei Wietmarschen oder Nordhorn und bei Emden geplant.

Von Wesuwe aus wird der Bauabschnitt im Emsland gesteuert

„Über die Plätze steuern wir die gesamte Materiallogistik, führen unsere Baubesprechungen durch und das Kernteam der Bauleute sowie Amprion-Mitarbeiter, die für den jeweiligen Bauabschnitt zuständig sind, arbeiten überwiegend von dort aus“, erklärt der Sprecher. In dem Containerpark werden demnach dauerhaft 20 bis 30 Mitarbeiter untergebracht, die auch Ansprechpartner für den Streckenabschnitt im Emsland sein sollen.