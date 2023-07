Keine Stadt im Emsland ist in den vergangenen 50 Jahren so stark gewachsen wie Haren. Archivfoto: Stadt Haren up-down up-down Im Emsland am stärksten gewachsen Stadt Haren hat die Marke von 25.000 Einwohnern geknackt Von Jana Probst | 13.07.2023, 16:55 Uhr

Noch nie zuvor lebten in der Stadt Haren so viele Menschen. In diesem Jahr hat die Schifferstadt einen Meilenstein erreicht: Die Zahl der Einwohner hat die 25.000-Marke geknackt. Und der Blick in die Vergangenheit zeigt: Keine Stadt im Emsland ist in 50 Jahren so stark gewachsen wie Haren.