Auf dem Gelände des zukünftigen Baugebietes „Westlich der L48“ in Altharen herrscht schon bald ordentlich Betrieb: Doch dabei handelt es sich noch nicht um Erschließungsbauarbeiten, sondern um eine Prospektion, also eine archäologische Erkundung, die im Rahmen des Bebauungsplans durchgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Haren.

Dies geschieht auf Geheiß des Landkreis Emsland, da es bereits Funde in der Nähe gab: Nur wenige Hundert Meter entfernt, im Baugebiet „Nördlich der Adenauerstraße“, wurden Überbleibsel einer rund 2000 Jahre alten Siedlung gefunden. „Solche detaillierten Untersuchungen sind auch in anderen Teilbereichen städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen immer mal wieder fällig, um archäologische Spuren zu sichern. Diese Handhabe ist letztendlich also nicht ungewöhnlich“, erklärt Bürgermeister Markus Honnigfort das Prozedere.

Die gestrichelte Linie markiert die 12,5 Hektar große Fläche an der L48 in Altharen, die die Stadt Haren als neues Baugebiet erschließen will.

Vermarktung der neuen Bauplätze in Haren hängt an Ergebnis der Arbeiten

In diesem Zusammenhang werden nun auch im Baugebiet an der L48 die zukünftigen Straßenverkehrsflächen durch Archäologen untersucht, um auszuschließen, dass Spuren von früher Besiedlung zu finden sind. Mit dem Abschluss der Arbeiten hänge die Erschließung der Wohnbauflächen ab – und damit auch der Vermarktung der Grundstücke, teilt die Stadt Haren mit.

So könnte das Baugebiet an der L48 in Haren aufgeteilt werden. Die hellblaue Fläche markiert den Standort für ein Regenrückhaltebecken, das zentral gelegene Quadrat in dunklerem Grün einen Kinderspielplatz. Bisher handelt es sich bei dieser Grafik aber nur um einen Entwurf.

Die Niedersächsische Landgesellschaft mbH werde das Baufeld bis Montag, 18. September, für die Erdarbeiten vorbereiten. Die vorhandenen Flächen werden gemäht und abgesteckt. Im nächsten Schritt starte die Firma Schulte eine Woche später, ab dem 25. September, mit den eigentlichen Erdarbeiten: Die gesamte zukünftige Verkehrsfläche, also etwa Straßen und Bürgersteige, wird bis zum tragfähigen Sandboden abgetragen. Das Unternehmen denkmal3D aus Vechta werde dann einen Archäologen stellen und die Erdarbeiten begleiten.

Erschließung und Vermarktung sollen schnellstmöglich beginnen

Die Grabungen in diesen Bereichen würden letztendlich Aufschluss darüber geben, wie es weitergehen wird. Klar sei aber: „Sollten sich bei der Prospektion keine Funde ergeben, wird im Anschluss daran schnellstmöglich mit der Ersterschließung der Wohnbauflächen begonnen“, wird Stadtbaurat Henrik Brinker in der Mitteilung zitiert. „Darauf folgt dann auch schon die baldige Vermarktung dieser Grundstücke.“ Nach dem vorliegenden Konzept könnten im „Westlich der L48“ etwa 151 Baugrundstücke geschaffen werden.