Arnold Terborg ist seit mehr als 40 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, unter anderem als Ortsvorsteher von Rütenbrock. Das rechte Foto zeigt ihn bei der Eröffnung der neuen Ballspielhalle in Rütenbrock im September 1992 - damals war er schon seit sieben Jahren Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes. Foto: Jana Probst/Arnold Terborg up-down up-down 40 Jahre Kommunalpolitik Wieso Arnold Terborg aus Haren macht, worauf viele keine Lust mehr haben Von Jana Probst | 07.05.2023, 17:33 Uhr

Ortsvorsteher in Rütenbrock, Vorsitz im CDU-Ortsverband, Ratsmitglied in Haren: Arnold Terborg engagiert sich seit 40 Jahren in der Kommunalpolitik. Er erzählt, was sich in dieser Zeit an seiner Arbeit geändert hat - und wieso die jüngere Generation wenig Interesse daran hat.