Über den 13,5 Kilometer langen Haren-Rütenbrock-Kanal erreichen die Emsländer mit ihren Booten das niederländische Kanalnetz. Foto: NLWKN up-down up-down CDU will mehr Anlegestellen Haren-Rütenbrock-Kanal: Sonntagsöffnungen auch außerhalb der Ferien? Von Jana Probst | 31.05.2023, 19:03 Uhr

Rund 1500 Boote fahren jedes Jahr durch den Haren-Rütenbrock-Kanal. Sonntags ist das aber nur in den Sommerferien möglich. Das will die Harener CDU-Ratsfraktion ändern, die weitere Anlegestellen schaffen will.