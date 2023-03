Foto: Schloss Dankern Preise leicht erhöht Motorik-Fun-Park neu zum Start im Ferienzentrum Dankern in Haren Von Daniel Gonzalez-Tepper | 23.03.2023, 14:37 Uhr

Das Ferienzentrum Schloss Dankern in Haren startet am Freitag, 24. März, in die Saison. Auf die Besucher wartet unter anderem ein neuer Motorik-Fun-Park, der die Konzentration und den Gleichgewichtssinn von Kindern trainieren soll.