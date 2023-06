Das Schild ist eindeutig: Wer auf der B70 von Süden kommt, darf nicht nach links in den Wacholderweg in Haren-Emmeln abbiegen. Das soll sich nach dem Willen der Stadt Haren ändern. Foto: Jana Probst up-down up-down Entlastung für Wacholderweg Links abbiegen wird möglich: Neue B70-Kreuzung in Haren geplant Von Jana Probst | 27.06.2023, 16:40 Uhr

An der B70 in Emmeln will die Stadt Haren eine neue Kreuzung mit Spuren für Linksabbieger bauen. Dann wird das Gewerbegebiet Wacholderweg besser zu erreichen sein. Und auch die Zufahrt zum Gartencenter Vähning wird sich dadurch ändern.