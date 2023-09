Grundstücke in Erbpacht vergeben Sozialer Wohnungsbau in Haren: Hier sollen günstige Wohnungen entstehen Von Jana Probst | 23.09.2023, 10:16 Uhr Um den Bedarf nach günstigem Wohnraum zu decken, will die Sozialökologische Ratsgruppe in Haren den sozialen Wohnungsbau voranbringen. Symbolfoto: dpa/Harald Tittel up-down up-down

Günstige Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen: Die sind in vielen Kommunen im Emsland Mangelware. Die Harener Politik will das in ihrem Stadtgebiet ändern. In mehreren Ortschaften sollen Grundstücke für sozialen Wohnungsbau reserviert werden.