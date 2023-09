Mit dem Start des neuen Schuljahres wurde die Führung der Radfahrer in der Ems- und Mittelstraße sowie auf dem Nordring in Haren neu geregelt, teilt die Stadtverwaltung mit. Dort müssen sie ab sofort auf der Straße fahren statt auf dem Rad- und Gehweg. Der Grund: Nach einer Regeländerung ist Letzterer zu schmal, um Fußgängern und Radfahrern Platz zu bieten - anders als etwa auf der Emsbrücke.

Dort besteht für Radler wie bisher in beide Richtungen die Pflicht, den kombinierten Rad- und Gehweg zu nutzen. Auf dem Weg in die Innenstadt fahren sie entlang der Emsstraße ebenfalls weiter auf dem durch ein Hochbord abgesetzten Radweg, der verbreitert wurde.

Radfahrer müssen sich auf der Emsstraße ab sofort in den Verkehr einordnen

Am Ende der Emsstraße, kurz vor der Kurve, hat sich die Verkehrsführung nun geändert: Dort werden Radfahrer auf die Fahrbahn geführt. Dabei ist gegenseitige Rücksichtnahme gefragt: Beim Einordnen in den Straßenverkehr gelte für den Radfahrer, unbedingt die Vorfahrt zu achten, sodass dem fließenden Verkehr Vorrang gegeben wird, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Gleichwohl sollten motorisierte Verkehrsteilnehmer auch die Radfahrer im Auge behalten, besonders wenn die Schülerinnen und Schüler den Weg benutzten - gemäß der Grundregel in der Straßenverkehrsordnung, dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert.

Spur für Linksabbieger an der Mündung der Emsstraße in die Mittelstraße

Für Radfahrer, die in der Kurve nach links in die Emsstraße abbiegen wollen, ist hinter der Verkehrsinsel nun eine rot markierte Abbiegespur gezeichnet. Die Verkehrsführung ändert sich aber auch im weiteren Verlauf der Mittelstraße und des Nordrings: Dort müssen Radfahrer nun in beiden Richtungen die Straße benutzen statt dem kombinierten Geh- und Radweg. Weiße Piktogramme auf der Fahrbahn weisen auf diese Benutzungspflicht hin.