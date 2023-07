Förster Heinrich Timmermann (links) wechselt in den Ruhestand. Friedhelm von Landsberg-Velen dankt dem Forstmann für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern. Foto: Carl Hesebeck up-down up-down Nach 34 Jahren im Dienst Förster Heinrich Timmermann aus Haren-Emmeln geht in Ruhestand Von Carl Hesebeck | 26.07.2023, 12:41 Uhr

Er kennt die Wälder in Haren und Umgebung wie seine Westentasche: Förster Heinrich Timmermanngeht nach mehr als 34 Dienstjahren zum 31. Juli in den Ruhestand und blickt auf seine Zeit in derBezirksförsterei Emmeln zurück.