Einsatzkräfte sind vor Ort Feuerwehreinsatz in Haren: Auto brennt am Flugplatz Von Jana Probst | 13.09.2023, 07:11 Uhr Die Feuerwehr ist aktuell in Haren im Einsatz: Dort steht ein Auto in Flammen.

Am Mittwochmorgen ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in Haren ausgerückt. In der Nähe des Flugplatzes steht ein Auto in Vollbrand.