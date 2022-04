Das Europaparlament in Straßburg war das erste Ziel der Fahrt. Wie hindernisreich der Weg eines "MdEP" sein kann, wurde den Jugendlichen sozusagen "auf natürliche Weise und hautnah" deutlich: Ein Wolkenbruch und ein Hagelschauer "begleitete" sie in das Haus, wo "Europapolitik gemacht" wird. Eine "Besucherführerin" begleitete die jungen Emsländer zunächst in das Auditorium, wo man per Kopfhörer über die europäischen Grundgedanken informiert wird. Danach war Gelegenheit zu einem Besuch in großen Tagungsraum des Europarates. "Europa" war anschließend auch das Thema einer lebhaften Diskussion unter den Jugendlichen. Prof. Dr. Pöttering zeigte sich insbesondere vom großen Anteil - 50 Prozent - junger Aussiedler an der Fahrt: "Sie streben also nicht nur die persönliche Integration im neuen Wohnumfeld in Deutschland an, sondern bekunden mit ihrer Teilnahme auch ihr Interesse an der gesamteuropäischen Integration." sagte der Europaparlamentarier anerkennend.