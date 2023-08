Highlight gleich am ersten Tag Das gibt es in diesem Jahr auf der Kirmes in Haren-Rütenbrock Von Jana Probst | 03.08.2023, 12:19 Uhr Neben einem Autoscooter können sich die Besucher der Rütenbrocker Kirmes besonders auf ein weiteres Fahrgeschäft freuen. Symbolfoto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down

Schon bald ist es soweit: In der Harener Ortschaft Rütenbrock steht die traditionelle Kirmes an. Einen Höhepunkt gibt es gleich am Eröffnungstag.