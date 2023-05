Eine Sophie-Scholl-Straße wird es bald auch in Haren geben: Die Stadt benennt acht Straßen im neuen Baugebiet „Westlich der L48“ nach berühmten Frauen. Foto: imago images/Revierfoto up-down up-down Baugebiet „Westlich der L48“ Stadt Haren benennt gleich acht Straßen nach berühmten Frauen Von Jana Probst | 06.05.2023, 16:24 Uhr

Wer sich in Haren einen der mehr als 100 neuen Bauplätzen im Gebiet „Westlich der L48“ sichert, dessen Adresse wird an eine Nobelpreisträgerin, eine Widerstandskämpferin oder eine andere berühmte Frau erinnern. Nach acht von ihnen will die Stadt die neuen Straßen benennen.