Mehr Platz für Vereine Alte Schule in Haren-Landegge soll für viel Geld umgebaut werden Von Jana Probst | 22.09.2023, 09:37 Uhr Das Dorfgemeinschaftshaus in Landegge, die Alte Schule an der Straße Landegge-Dorf, ist schon jetzt der Mittelpunkt der Ortschaft. Künftig sollen Bürger, Vereine und Gruppen hier aber mehr Platz bekommen. Foto: Jana Probst

Als Dorfgemeinschaftshaus, Veranstaltungsort und Treffpunkt für Vereine ist die Alte Schule in Haren-Landegge mittlerweile zu klein geworden. Da will die Stadt Haren Abhilfe schaffen - und nimmt dafür viel Geld in die Hand.