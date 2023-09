Die Stadt Haren hat mehrere landwirtschaftliche Flächen zwischen dem Azaleenring in Erika im Norden und der Straße Am Steinberg in Altenberge im Süden gekauft. Die mehr als 90 Baugrundstücke, die dort entstehen, sollen die Nachfrage nach Bauland in den beiden Ortschaften langfristig decken, erklärte Stadtbaurat Henrik Brinker in der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Planung am Dienstag.

Das neue Baugebiet „Zwischen Azaleenring und Am Steinberg“ wird über die beiden Straßen erreichbar sein, die ihm seinen Namen geben. Geplant sind zwischen 500 und 800 Quadratmeter große Grundstücke. Einige Parzellen, die für Mehrfamilien- oder Reihenhäuser vorgesehen sind, haben eine Größe von 1000 bis 1500 Quadratmetern.

92 Bauplätze für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Erika und Altenberge

Das Quartierskonzept, das Stadtbaurat Brinker in der Ausschusssitzung vorstellte, sieht insgesamt 92 Grundstücke vor. Mit 72 ist der Großteil davon für eingeschossige Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen - davon 20 Bauplätze, bei denen die Traufhöhe auf vier Meter begrenzt ist.

So könnte das neue Baugebiet aufgeteilt werden: Entlang der östlichen Grenze sind Grundstücke für Mehrfamilien- und Reihenhäuser vorgesehen.

Auf insgesamt 14 Grundstücken, die voraussichtlich entlang des östlichen Randes des Baugebietes liegen werden, können zweigeschossige Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Auf acht Bauplätzen sind dabei vier Wohnungen pro Einzelhaus zugelassen, auf sechs Bauplätzen sogar sechs Wohnungen. Ebenso viele Wohnungen sind auf den Grundstücken für Reihenhäuser pro Hausgruppe möglich. Für diese sind ebenfalls sechs Grundstücke ausgewiesen.

Große Grünfläche mit Spielplatz für Kinder geplant

Am südwestlichen Rand des Baugebietes ist eine große Grünfläche vorgesehen, die auch als Abstandsfläche zum Schützenplatz dient, erklärte Henrik Brinker. Aus Gründen des Schallschutzes sei auf dieser Fläche keine Wohnbebauung möglich. Dort soll ein Kinderspielplatz entstehen.

Entlang des östlichen Randes des Baugebietes ist ein Fuß- und Radweg geplant, der im Süden in die Straße Am Steinberg mündet, im Norden in den Radweg mit Verbindung zur Waldstraße. Dort, an der nordöstlichen Ecke des Baugebietes, ist ein Regenrückhaltebecken geplant.

Studie soll Möglichkeiten einer klimaneutralen Wärmeversorgung ermitteln

Wie die Wärmeversorgung des Baugebietes aussehen wird, steht noch nicht fest. Laut Sitzungsvorlage hat die Stadt Haren eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die ermitteln soll, wie das Baugebiet klimaneutral versorgt werden kann. Endgültige Ergebnisse liegen demnach aber noch nicht vor.

Die Mitglieder des Ausschusses für Bauen und Planung begrüßten die Pläne der Stadtverwaltung und stimmten diesen einstimmig zu. Im nächsten Schritt steht nun die Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden an.