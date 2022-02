Noch in diesem Jahr sollen in drei Harener Ortschaften Glasfaseranschlüsse verlegt werden. Interessierte Anwohner können sich demnächst dafür melden. FOTO: dpa/Moritz Frankenberg 40 Prozent müssen zustimmen Glasfaser-Ausbau: Drei Orte in Haren bekommen schnelles Internet Von Jana Probst | 18.02.2022, 12:43 Uhr

In den kommenden Monaten müssen sich die Bürger in Raken, Emmeln und Tinnen entscheiden, ob sie einen Anschluss an das Glasfasernetz haben wollen. Wenn genug Interessierte zusammenkommen, soll das Ausbau noch in diesem Jahr starten.