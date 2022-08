Zu einem Flächenbrand musste die Feuerwehr Haren am Dienstagabend ausrücken. Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Fläche an Fischteichstraße in Haren-Lindloh in Brand geraten Von Daniel Gonzalez-Tepper | 16.08.2022, 18:35 Uhr

An der Fischteichstraße in Haren-Lindloh ist am frühen Dienstagabend eine Ackerfläche in Brand geraten.