Los ging das Ereignis nämlich bei sommerlich warmem Wetter und Sonnenstrahlen, vor denen sich ein paar wenige dunkle Wolken schnell verkrümelten. Zum achten Mal wird in Haren für Benefiz-Zwecke gerockt, zum dritten Mal geht das Musikspektakel mit seinem Mix aus Indie, Metal, Alternative und artverwandten Sounds über zwei Tage. Campen inklusive also, genau wie bei den großen Festival-Brüdern in Wacken, Scheeßel oder am Ring.

Ein Großteil des Publikums war zunächst wohl noch mit dem Zeltaufbau beschäftigt, denn als Kid North auftrat, bevölkerten erst wenige Dutzend Zuschauer mit dem Bier in der Hand und der Sonnenbrille auf der Nase den Platz vor der Bühne. Was allen anderen entging, war eine feine Postpunk-Dancerock-Mixtur, irgendwo zwischen Bloc Party und den frühen U2. Klang alles very British, was aber täuschte: Die Jungs kommen aus Frankreich.

Im weiteren Verlauf des Abends gab es ein Kontrastprogramm sondergleichen: Auf die St. Paulianer Combo Der Fall Böse und ihren tanzbaren Blues-Punk beispielsweise folgten Neaera mit brachialem Death Metal. Knüppelharte Riffs ließen den Moshpit beben und die Headbanger-Fraktion Höchstleistungen vollführen. Auf der Tent Stage, die so heißt, weil sie in einem Zelt steht, reizte dann Ira Atari zu Tanzstilen der dezenteren Art: Die einzige Frau unter den diesjährigen Acts bei Rüt‘n‘Rock spielte Elektro-Pop – süffig, aber ohne Mainstream-Untiefen. Indie-Disco in Reinkultur eben.

Tanzen war als Nächstes auch vor der Hauptbühne angesagt, denn das erwies gegen Mitternacht ebenso zweckmäßig, um gegen die inzwischen kühlen Temperaturen zu kämpfen. Die ursprünglich angekündigten Headliner Friska Viljor hatten am Mittwochabend abgesagt, da einer der beiden Schweden die in Kürze anstehende Geburt seines Kindes nicht verpassen will. Kurzfristig sprangen die Kilians ein und stellten sich als mehr als ordentlicher Ersatz heraus. Die Fünf vom Niederrhein indie-rockten mit bekannten Songs wie „Fight The Start“ und gaben ein paar Kostproben ihres neuen Albums, das in zwei Wochen erscheint.

Am Samstag geht es mit einem Wettbewerb regionaler Bands weiter; später sollen unter anderem Death By Stereo, Bakkushan und – als Headliner – die New Yorker Hardcore-Legenden von Madball die beiden Bühnen entern. Info unter www.rüro.de .

TEASER-FOTO: